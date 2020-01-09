كما قام الوزير بتسليم 7 متدربين شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية على مهن المساحة والسباكة والكهرباء واللحام بمركز تدريب مهني قفط.

وأكد الوزير أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.





شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعمل به 5600 عامل، وذلك بمشاركة 31 شركة بقطاعات مختلفة بالمحافظة، بحضور 305 من أخصائي السلامة والصحة المهنية، والعاملين وكبار قيادات مصر للألومنيوم وجهاز السلامة بالشركة.وقام الوزير بمنح شهادات تقدير لـ 10 من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن تكريم 15 عاملا بمجمع الألومنيوم المتميزين في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.وأكد "سعفان" أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.وأكد وزير القوى العاملة أن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فالمجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيما وازدهارًا.وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله، كى نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحى والجوانب فى الدولة المصرية، والمساهمة فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى.وأكد الوزير أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في جميع محافظات مصر.وقال وزير القوى العاملة: إن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضة، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.وشدد سعفان على أن كل الشعب المصري فداء للوطن المصري ولتراب هذا الوطن الذي يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا.وكان الوزير والمحافظ قد استمع بداية جولته بمجمع الألومنيوم برفقة رئيس الشركة المهندس محمود سالم، إلى شرح لإنتاج المجمع، معدات الأمان التي تنفيذها الشركة للعاملين، فضلا عن الخدمات التي تقدم لهم.