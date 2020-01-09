خلال لقائه بـ أوغلو.. وزير الخارجية العراقي يحذر من تحويل العراق إلى ساحة للخلافات

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم تحويله إلى ساحة للخلافات، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد أمريكية في بغداد أمس الأربعاء.



وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود أوغلو حول التطورات الإقليمية والدولية، إن العراق يرفض تماما الهجمات التي شهدها مؤخرا والتي تشكل خرقا لسيادته.



وتابع وزير الخارجية العراقي قائلا: "نسعى إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران"، مؤكدا أن أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين.



وشدد الحكيم على ضرورة إبعاد العراق عن سياسة التجاذبات.



ومن جانبه، قال وزيرالخارجية التركي إن بلاده ستعمل مع العراق على تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها.



وأكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.