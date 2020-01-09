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رياضة

عماد متعب يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته

الخميس 09/يناير/2020 - 05:22 م
عماد متعب مع زوجته
عماد متعب مع زوجته وابنته
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محمد بدران
نشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا عماد متعب، صورة جديدة له مع زوجته يارا نعوم وابنته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عماد متعب بملابس "شتوية"، محتضنا ابنته وزوجته، التي أطلت بفستان ذي ألوان زاهية، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.
عماد متعب يشعل السوشيال ميديا بصورة مع زوجته وابنته
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