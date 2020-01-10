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توك شو

هايدي موسى: بحب الأغاني الشعبي وحافظة مهرجانات

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:00 ص
هايدى موسى
هايدى موسى
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توك شو
حلت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، ضيفة مع النجم هشام عباس عبر برنامجه "شريط كوكتيل"، المذاع على قناة "الحياة"، وتكشف المطربة عن مشوارها الفنى وأخر أعمالها، كما غنت عددا من الأغانى خلال البرنامج.

وأضافت خلال حوارها مع الفنان هشام عباس: "أنا بعشق أغنية ليه ياقلبى لـ فايزة أحمد وهي الأغنية المفضلة لي".

وأشارت إلى أنها تحب الأغاني الشعبي، موضحة: "الشعبي هو محمد عدوية رغم إنى حافظة مهرجانات كتير".

وطرحت هايدى مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.

يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمي"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالأستوديو.
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