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أخبار البلد

التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
استجابت وزارة التنمية المحلية، لشكوى تلقتها "مبادرة صوتك مسموع" من بعض المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة والروائح الكريهة أمام محطة مترو عزبة النخل بالقاهرة التابعة لحي المطرية.

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الفور بالتواصل مع مسئولى محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر على أبواب المحطة. 

وناشدت الوزارة المواطنين بالحفاظ على نظافة مداخل ومخارج محطات المترو بمحافظات القاهرة الكبرى، وعدم إلقاء أى قمامة على الأبواب ووضعها فى الصناديق المخصصة لذلك للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمناطق المحيطة بالمحطات.
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور
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