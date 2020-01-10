التنمية المحلية تستجيب لشكوى تراكم القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. صور

استجابت وزارة التنمية المحلية، لشكوى تلقتها "مبادرة صوتك مسموع" من بعض المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة والروائح الكريهة أمام محطة مترو عزبة النخل بالقاهرة التابعة لحي المطرية.





وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الفور بالتواصل مع مسئولى محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر على أبواب المحطة.



