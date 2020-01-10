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ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد قصر عابدين بحضور وزيري الأوقاف والسياحة

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:04 م
صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد قصر عابدين
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محمد صبري عبد الرحيم
ينقل التليفزيون المصري، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد قصر عابدين بالقاهرة، الذي يفتتحه اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «السماحةُ عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس.
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