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أخبار البلد

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:00 م
السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه؛ أكد الرئيس بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال اطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية علي نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل ارادته.

كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل علي اهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظًا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.
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