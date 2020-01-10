بفستان أحمر | هايدي موسى تشعل إنستجرام بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة هايدي موسي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورا جديدة لها فى حفل زفاف أحد أصدقائها.



وظهرت هايدي بفستان قصير باللون الأحمر ، ونسقته مع جاكت جلد أسود مع ارتداء حزام رفيع على الخصر ليكمل جمال إطلالتها، مع ارتداء حذاء أسود يبرز جمالها.



اما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلا على كتفيها، وماكياج بسيط وهادئ لائق علي الفستان.



وتميز فستان هايدي بالرقي والأناقة لعدم التكلفه في التصميم وبساطته، فانهالت التعليقات علي هايدي وصورها التي لاقت إعجاب الجمهور.

