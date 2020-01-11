ادورد: شاهدت أعمال فنية قديمة من أجل حواديت الشانزليزية .. صور

قال الفنان إدوارد، إنه شاهد أعمال فنية قديمة للفنان عماد حمدي من أجل دوره في مسلسل " حواديت الشانزليزيه " الذي يعرض وحقق نجاح جماهيريا .





تابع من خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: دوري في المسلسل كان صعبا لان الشخصية كانت بعيدة عن الأدوار التي قدمتها من قبل ،جمعتني جلسات تحضيرية مع المخرج مرقس عادل من أجل الانفاق علي كافة التفاصيل.





تدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.





ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.



