ادورد: لم أتحدث في ترتيب الأسماء طوال مشوارى الفنى.. صور

قال الفنان إدوارد بانه لن يتحدث في ترتيب الأسماء على التتر طوال مشواره الفني .



تابع من خلال الندوة التي عقدها صدى البلد : الجمهور يهتم بالدور والقصة التي يناقشها العمل ولا يتابع ترتيب الأسماء .



أضاف : مسلسل حواديت الشانزليزيه يحمل العديد من الرسائل الهامة خاصة أنها تناقش حقبة الخمسينات وهذه الفترة كانت تختلف عن هذه الفترة .



تدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.



ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذي ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.



مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.