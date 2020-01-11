أسباب الصداع العنقودي.. تحذير.. الرجال أكثر عرضة للإصابة

أسباب الصداع العنقودى كثيرة ومتعددة، تشمل الإفراط فى شرب الكحول وأيضا بذل مجهود كبير، وغيرها من أسباب تؤدى إلى الصداع العنقودى الذي يحدث في أنماط دورية أو فترات عنقودية.





ويعد الصداع العنقودى أشد أنواع الصداع ألما، وقد يكون في عين واحدة أو حولها أو على جانب واحد من رأسك، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أسباب الصداع العنقودى.

أسباب الصداع العنقودى

عوامل تساهم فى الإصابة بالصداع العنقودى

أعراض الصداع العنقودى

توجد العديد من المحفزات التى تسبب الصداع العنقودى، إلا أن نوباته قد تستمر من أسابيع إلى أشهر، ولكنها لا تهدد الحياة، فبمجرد تناول أودية معينة يختفى الألم تدريجيا، ولكن أسباب الصداع العنقودى تتضمن ما يلي:- شرب الكحول يؤدي إلى حدوث صداع عنقودى، لذلك يجب تجنب تناول الكحول، خاصة أنه يزيد من الشعور بالألم.- قد يؤدى تناول بعض الأدوية إلى ظهور الصداع العنقودى مثل أدوية علاج أمراض القلب.- السبب الدقيق للصداع العنقودي غير معروف، لكن أنماط صداع العنقود تشير إلى أن التشوهات في الساعة البيولوجية للجسم تلعب دورًا كبيرا.- الجنس: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصداع العنقودي.-العمر: تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يصابون بالصداع العنقودي بين 20 و50 عامًا، على الرغم من أن الحالة قد تتطور في أي عمر.-التدخين: كثير من الناس الذين يصابون بنوبات الصداع العنقودي هم من المدخنين.- تعاطي الكحول: إذا كنت تعاني من صداع عنقودي، فإن شرب الكحول خلال فترة عنقودية قد يزيد من خطر تعرضك لهجوم.-تاريخ العائلة: إن وجود أحد الوالدين أو الإخوة الذين أصيبوا بصداع عنقودي قد يزيد من خطر الإصابة به.يصاب الإنسان بـ الصداع العنقودي دون سابق إنذار، على الرغم من ظهور أعراض مثل الغثيان وهالة تشبه الصداع النصفي، حيث تشمل الأعراض:--ألم شديد يقع عمومًا داخل أو خلف أو حول إحدى العينين، ولكنه قد ينتشر إلى مناطق أخرى من وجهك ورأسك ورقبتك.- ألم من جانب واحد فى الرأس.- الأرق.- تمزيق مفرط.- احمرار عينيك على الجانب المصاب.- انسداد أو سيلان الأنف على الجانب المصاب.- تعرق الجبهة أو التعرق في الوجه على الجانب المصاب.- شحوب الجلد أو احمرار على وجهك.- تورم حول عينيك على الجانب المصاب.مصدر المعلومات موقع mayoclinic.