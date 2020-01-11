شعراوي يشيد بجهود المحافظ فى تنمية موارد الغربية.. صور

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بمقر الوزارة.



وتم خلال اللقاء استعراض خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة فى جميع القطاعات والمجالات التى تهم المواطن بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة إليه.



وعرض محافظ الغربية الجهود الجارية فيما يخص رفع كفاءة العاملين بالمحافظة، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون الجاري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة فى هذا الشأن.



كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية فى بعض المدن، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن، وكذا التى تربط بين المراكز والقرى.



وأشار الدكتور طارق راشد إلى توقيع المحافظة لعدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة وتأهيل مصنع تدوير القمامة فى المحافظة، والتعاقدات التى ترغب المحافظة فى توقيعها مع بعض الشركات التى تقدمت رسميًا للاستثمار فى المنظومة والحصول على خدمة النظافة فى بعض الأحياء.



وأكد الوزير أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الجهود التى تقوم بها جميع المحافظات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دورهما فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وضمان إشراك القطاع غير الرسمى للمساهمة فى نجاح تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى دعم الوزارة والحكومة لجميع الأفكار المبتكرة والمبادرات الخاصة بالشباب، والتى تساعد فى حل بعض المشاكل والتحديات بالمحافظات، وعلى رأسها مشكلة القمامة والمساعدة فى تحسين مستوى النظافة فى الشارع.



وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظ الغربية ونائبه التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤى التي تم وضعها للمساهمة فى تنمية موارد المحافظة وإيجاد حلول للدفع بالمشروعات المتوقفة للحفاظ على موارد المحافظة والدولة والعمل على زيادتها وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والدفع بها، خاصة فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.



كما شهد الاجتماع أيضًا بحث مشروعات تطوير القرى النموذجية بالغربية واستغلال بعض الصناعات والمنتجات التى تتميز بها مدن المحافظة، خاصة فى مجال العطور والأخشاب وبعض الصناعات الأخرى.



وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة، والتنسيق والتعاون بين المحافظة وجميع الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات، وكذا التعامل بحسم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة.



كما تمت الإشارة إلى التعاون القائم حاليًا بين المحافظة وجامعة طنطا، وأهمية دور الجامعات فى المجتمع المحلى والمساعدة فى دراسة المشكلات والتحديات ووضع حلول لها.