قلبي على ولدي حجر.. أب يضرب ابنه حتى الموت في الشرقية والأمن يضبطه

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية والرحمة التي وهبها الله لجميع المخلوقات وهي الحب والحنان علي أبنائهم وتخلص من نجلة عن طريق تعذيبه وضربه ضربا مبرحا إلى أن فارق الحياة، رغم أن الطفل الصغير ذو الـ6 أعوام لم يرتكب أي جرم إلا أنه ولد لأب منزوع الرحمة والطيبة حيث قرر الأب تعذيب ابنه لبكائه المستمر.





تفاصيل صادمة كشفها رجال مباحث مركز بلبيس بالتنسيق مع رجال الأمن العام بمديرية أمن الشرقية ورجال البحث الجنائي بالمحافظة كان مفادها باختصار قيام أب بالتبليغ بوفاة نجلة بسبب سقوطها من ارتفاع ولم يتهم أحد ظنا منه أنه ببلاغه هذا سيهرب من يد العدالة أو من يقظة رجال الشرطة.





وعاش أهالي قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حالة من الحزن وعدم تصديق ما حدث حتى تم اكتشاف قيام أب بتعذيب نجلة الطفل الصغير حتى فارق الحياة جثة هامدة، ليتم التحفظ علي الجثة في مشرحة مستشفى بلبيس العام.





البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من "ج ال" 48 سنة، مشرف نشاط مقيم قرية ميت حمل دائرة مركز بلبيس، يفيد وفاه نجله "م" 6 سنوات إثر سقوطه من منطقة مرتفعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قادة رجال مباحث مركز بلبيس وتبين من التحريات وجود آثار تعذيب على جسد الطفل وكدمات وأثار ضرب مبرح وبإجراء التحريات اللازمة، تبين قيام الأب بتعذيب نجله حتي الموت بسبب بكاءه الشديد لرفض الأب خروجه من المنزل لشراء الحلوي.



