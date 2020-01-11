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رياضة

برشلونة يتحدى جماهيره ويقرر استمرار فالفيردي

السبت 11/يناير/2020 - 01:49 م
فالفيردي مدرب برشلونة
فالفيردي مدرب برشلونة
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محمد السعيد
قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، استمرار إرنيستو فالفيردي كمدير فني للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان عدد كبير من جماهير برشلونة طالب مجلس الإدارة بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، أول أمس، الخميس بنتيجة 3 -، في كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة تنوى استمرار فالفيردي حتى نهاية الموسم، ولا تفكر في إقالته في الوقت الحالي، كي لا تتأثر نتائج الفريق.

يذكر أن العديد من نجوم برشلونة دعموا فالفيردي بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد ووداع بطولة كأس السوبر، على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.
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