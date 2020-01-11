برشلونة يتحدى جماهيره ويقرر استمرار فالفيردي

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، استمرار إرنيستو فالفيردي كمدير فني للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.





وكان عدد كبير من جماهير برشلونة طالب مجلس الإدارة بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، أول أمس، الخميس بنتيجة 3 -، في كأس السوبر الإسباني.





وذكرت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة تنوى استمرار فالفيردي حتى نهاية الموسم، ولا تفكر في إقالته في الوقت الحالي، كي لا تتأثر نتائج الفريق.



