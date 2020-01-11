فلاي بغداد تعتزم تسيير رحلات جوية إلى شرم الشيخ الصيف القادم

وأشار رئيس شركة فلاي بغداد ، إلي أن الشركة تطلق رحلاتها الي 15 وجه ، ومؤخرا تم افتتاح خط جديد الي البحرين لتشغيل رحلات مباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار بغداد الدولي مرتين أسبوعيًا، ومن المقرر أن يتم افتتاح خطين جديدين إلى باكستان والهند خلال شهر فبراير المقبل وحصلت الشركة على كافة الموافقات من قبل سلطة الطيران المدني في الدولتين.





وعن أسطول الشركة قال رئيس فلاي بغداد، أن مجموع أسطول الشركة الحالي 4 طائرات ، تمتلك منهم الشركة 3 طائرات من طراز بوينج 737 ، وطائرة أخرى بنظام الإيجار طويل المدي من نفس الطراز، مؤكدًا أن الشركة تحرص خلال الفترة المقبلة علي امتلاك كافة الطائرات وإلغاء نظام التأجير، وهناك مناقشات لشراء طائرة جديدة من طراز بوينج 737 حيث من المقرر أن تنضم لأسطول الشركة خلال شهر يونيو من العام الجاري.

أعرب بشير الشابني رئيس شركة الطيران "فلاي بغداد " عن سعادته بتدشين خط جديد من مطار النجف الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، وتقدم بالشكر لكافة الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولي وسلطة الطيران المدني لتسهيل كافة إجراءات وصول أول رحلة إلى القاهرة.وقال الشيباني، في تصريحات صحفية خلال احتفالية وصول أولى رحلات فلاي بغداد إلى مطار القاهرة، أنه من المخطط حاليا تشغيل رحلة فقط أسبوعيا، على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلى رحلتين، و4 رحلات خلال الموسم الصيفي القادم.وأكد رئيس شركة الطيران "فلاي بغداد"، أن مصر واجهة أساسية للسائح العراقي و يرغب دائما في السفر إليها خاصة أن هناك طلابا يذهبون لمصر للدراسة وهناك أيضا مقيمون عراقيون بمصر.وأعلن أنه من المقرر أن تقوم الشركة بزيادة الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا بالإضافة إلى تشغيل أول رحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك خلال موسم الصيف المقبل ، للسائحين الراغبين بقضاء عطلة الصيف في الأماكن السياحية بمصر.وأوضح الشيباني أن الشركة تحمل شعار "سعر أقل سفر أكثر" حيث نعتمد دائما علي تقديم أفضل سعر للمسافرين، لكي يستطيع الجميع شراء تذكرة فلاي بغداد، مؤكدا أن الشركة تحرص على الالتزام بالتوقيت المدون علي تذكرة السفر ،وهو ما نال استحسان المسافرين على شركة فلاي بغداد .