صراصير في حياتي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

"صراصير في حياتي" يتناول جوانب شديدة العمق من النفسية البشرية الثرية بكل ألوانها وصراعاتها، بطريقة غاية في السلاسة والعذوبة والمرح.





تغوص الكاتبتان في تلابيب عقول البشر ونفوسهم، بحثًا عن تلك العُقد والكلاكيع الخفية، التي تعوق بسرّية محكمة مسيرة التقدم النفسي لكل منّا على مدار عمره. وتهدف أمينة وإيمان إلى تسليط الضوء الواضح على تلك العقد "الصراصير" المزمنة، كي يستطيع كل من يقرأ هذا العمل الهادف البنّاء أن يعيد النظر في سلّم القيّم والمعتقدات الخاصة به، ويقيّم الممكّن منها والمعيق. وبالتالي يستطيع التخلص من أنماط فكريّة وحياتيّة لا يرغب في الاستمرار بالتمسك بها، فيرقى، ويسعد، ويعيش حياة خالية من الهموم والمشاكل والصراعات.

يشارك كتاب "صراصير في حياتي" للكاتبتان أمينة القرماني وإيمان النبوي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١.الجدير بالذكر أن هذا العمل يعد الأول من نوعه للكاتبتان معًا. ولكن لكل واحدة منهما كتاباتها المتنوعة الخاصة بها على مدار أكثر من ثماني سنوات. ولقد حصلت الكاتبتان على أكثر من دورة معتمدة في مجالات عديدة تتعلق بالتنمية الذاتية والنفسية، كي يُقْدِمان على هذه المغامرة النفسية المثيرة، والتي استغرقت أكثر من ست سنوات متواصلة كي تخرج للنور."صراصير في حياتي" عمل يستحق القراءة المتأنّية. فهو كالسهل الممتنع، يداعب احساسك الفكاهي والوجداني برقّة، ولكن يمس عقلك وفكرك بقوة وبعمق.