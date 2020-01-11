AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صراصير في حياتي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

السبت 11/يناير/2020 - 02:51 م
كتاب صراصير في حياتي
كتاب "صراصير في حياتي"
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
يشارك كتاب "صراصير في حياتي" للكاتبتان أمينة القرماني وإيمان النبوي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١.

"صراصير في حياتي" يتناول جوانب شديدة العمق من النفسية البشرية الثرية بكل ألوانها وصراعاتها، بطريقة غاية في السلاسة والعذوبة والمرح.

تغوص الكاتبتان في تلابيب عقول البشر ونفوسهم، بحثًا عن تلك العُقد والكلاكيع الخفية، التي تعوق بسرّية محكمة مسيرة التقدم النفسي لكل منّا على مدار عمره. وتهدف أمينة وإيمان إلى تسليط الضوء الواضح على تلك العقد "الصراصير" المزمنة، كي يستطيع كل من يقرأ هذا العمل الهادف البنّاء أن يعيد النظر في سلّم القيّم والمعتقدات الخاصة به، ويقيّم الممكّن منها والمعيق. وبالتالي يستطيع التخلص من أنماط فكريّة وحياتيّة لا يرغب في الاستمرار بالتمسك بها، فيرقى، ويسعد، ويعيش حياة خالية من الهموم والمشاكل والصراعات.

الجدير بالذكر أن هذا العمل يعد الأول من نوعه للكاتبتان معًا. ولكن لكل واحدة منهما كتاباتها المتنوعة الخاصة بها على مدار أكثر من ثماني سنوات. ولقد حصلت الكاتبتان على أكثر من دورة معتمدة في مجالات عديدة تتعلق بالتنمية الذاتية والنفسية، كي يُقْدِمان على هذه المغامرة النفسية المثيرة، والتي استغرقت أكثر من ست سنوات متواصلة كي تخرج للنور.

"صراصير في حياتي" عمل يستحق القراءة المتأنّية. فهو كالسهل الممتنع، يداعب احساسك الفكاهي والوجداني برقّة، ولكن يمس عقلك وفكرك بقوة وبعمق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظات فاصلة.. قصص قصيرة لـ أحمد عثمان تغوص فى أعماق البشر

عجينة لها مفعول السحر في القضاء على الصراصير وطردها من المنزل

«زمن الرواية».. بقلم د. عزوز علي إسماعيل

رئيس هيئة الكتاب يكشف عن بوستر معرض القاهرة

بنسبة 60%.. القومية للسكر: إحساسك نعمة ستقلل مضاعفات التهاب الأعصاب

ترشيحاتنا

بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة.. أول رد من الرئيس الأوكراني

الإمارات تعلن الحداد 3 أيام على وفاة سلطان عمان

شاهد.. لحظة تنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا لـ عمان

تشكيل الأهلي.. فايلر يهاجم بلاتينيوم الزيمبابوي بـ مروان محسن وأجايي

بعد صمت مؤقت.. الملكة إليزابيث تصدر قرارها بشأن حفيدها هاري

في عيد ميلاد نهى العمروسي.. القصة الكاملة لأزمة اعتزالها الفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة اعتقالها.. أول ظهور لـ دنيا بطمة بإطلالة أنيقة

رجل الثلج يظهر بسانت كاترين..والأطفال يلهون بالكرات ومجسمات الحيوانات

فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى