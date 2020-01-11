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تعليم

حدادا على وفاة السلطان قابوس.. التعليم تؤجل امتحانات مدارس المسار المصري في عمان

السبت 11/يناير/2020 - 02:53 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم، السبت.

وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازي في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان.
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