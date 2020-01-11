محافظ قنا يوجه بخفض أسعار السلع بمنفذ السوق الدائم .. صور

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بخفض سعر كيلو اللحم البلدى إلى 90 جنيها بدلا من 100 جنيه، ووجه بخفض باقى أسعار السلع المعروضة بمنفذ بيع منتجات صغار المزارعين، مع وضع الأسعار عليها ومقارنتها بأسعار الاسواق الخارجية لضمان بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.



جاء ذلك خلال تفقد منفذ السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا للإطمئنان على ضبط الأسعار ومستوى جودة السلع وخفض أسعارها وتوافرها بالكميات التى تكفى احتياجات أهالى المنطقة.



و أكد الداودى، أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتعظيم استفادة المواطنين من خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.



وأضاف الداودى، أنه سوف يتم النزول بالأسعار تدريجيًا لمحاربة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على جميع الأجهزة الرقابية بالمرور الدورى على المنافذ للتأكد من إلتزام العاملين بها بالأسعار المقررة.