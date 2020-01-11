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أخبار العالم

كييف: لابد من محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 07:26 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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رحيم يسري
أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد اتصال مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، ضرورة محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

وأضاف مكتب زيلينسكي في بيان أنه يتوقع إعادة جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الأسبوع المقبل.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتذر نيابة عن إيران. وشدد على أن "إيران أقرت بالكامل بأن جيشها أسقط الطائرة بالخطأ".

كان قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال إن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء، في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.

وقال العميد أمير علي حاجي زادة، إن الجندي أعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز"، وكان لديه "10 ثوان" لاتخاذ القرار. وأضاف: "كان يمكن أن يقرر إطلاق (الصاروخ) أو عدم الإطلاق، (لكنه) اتخذ القرار الخاطئ".

وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أنه "كان صاروخا قصير المدى انفجر قرب الطائرة الأوكرانية. لذلك تمكنت الطائرة" من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، موضحا أنها "انفجرت عندما اصطدمت بالأرض".
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