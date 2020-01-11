شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى على انستجرام أحدث ظهور للفنانة سهير رمزى مع زوجها وذلك اثناء تواجدها فى احد الملاهى.



وظهرت سهير رمزى فى الصورة وهى متكئة على عكاز وتلقت العديد من التعليقات الايجابية على الصور حيث وصفها البعض بانها تجدد نشاطها باستمرار.



وكانت شاركت الفنانة سهير رمزي، متابعيها صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال علاء الشربينى والإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام.



وظهرت سهير رمزي، في الصورة، بإطلالة مميزة وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج، مع أحمر شفاه باللون الأحمر وكانت ترتدى بلوفر أسود.



يذكر أن احدث أعمال الفنانة سهير رمزى مسلسل " قصر العشاق "، والذى شارك فى بطولته كل من عزت العلايلى وبوسى ورانيا فريد شوقي وخالد زكي.