رئيس المجلس الأوربى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي بشأن ليبيا

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، في زيارة لمصر هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه الجديد.



وتأتي زيارة تشارلز ميشيل، إلى القاهرة في إطار جولة يقوم بها لبحث الأوضاع في ليبيا، ومن المقرر أن يلتقي "ميشيل"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث القضايا المشتركة.



وتتزامن زيارة رئيس المجلس الأوروبى للمنطقة مع زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لموسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث تعد ألمانيا لمؤتمر برلين بشأن ليبيا.



وكان تشارلز ميشيل، تسلم رئاسة المجلس الأوروبي خلفًا للبولندي دونالد توسك، وذلك في حفل رسمي شهده مقرّ الرئاسة الأوروبية في بروكسل يوم 29 نوفمبر الماضي.