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فن

شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

السبت 11/يناير/2020 - 09:21 م
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
نشر الصحفى سعيد الحريرى مقطف فيديو جديدا لم ينشر من قبل فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم ويكشف الفيديو تفاصيل دخول القتيل محمد الموسى الى الفيلا.

ويظهر فى الفيديو أيضا لحظة قتله على يد الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم.

شن رواد تويتر من السوريين هجوما شرسا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسبب تغريدة نعت من خلالها السلطان قابوس سلطان عمان الذي رحل منذ ساعات.

وجاءت التعليقات :" مدام نانسي زوجة القاتل المحترمة مهما حاولتي اعادة تاهيل نفسك في المجتمع عن طريق التعازي او التهاني لن تنجحي فنعت القتل وسم على زوجك وربما عليكي ايضًا الرأي العام لا يستهان به بتهنئة وتعزية. ان لم تستحي ففعل ماشئت ".

واخرون : " لو القضاء ما جاب حق محمد الموسى نحنا بنجيبه "،"حسبي الله ونعم الوكيل فيهن".

وانضم ٢٤ محاميا من حنسيات عربية مختلفة على رأسهم ٣ محامين مصريين للدفاع عن القتيل محمد الموسي.

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