طريقة عمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح

قدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل داوود باشا بالشوفات وجنين القمح .



المقادير لعمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح التي تتكون من :



نصف كيلو لحم مفروم، بصل، ربع كوب من كلا من شوفان فين لاند مطحون، جنين القمح،و نصف كوب بسله وجزر، ملح، بصل و ثوم بودر، بابريكا، بهارات لحمة، ٢ كوب عصير طماطم ،وبصل وبقدونس مفرومين، فصين ثوم مفرومين، ماء مغلي، رشة سكر.



الخطوات لعمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح :



تخلط جميع المقادير وتعجن .



تشكل حسب الرغبة .



تسخن المقلاة ويرص كور كفتة داوود باشا ،ويسقب عليها عصير الطاطم ،وتدخل الفرن .