طريقة عمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح

قدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل داوود باشا بالشوفات وجنين القمح .
المقادير لعمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح التي تتكون من :
نصف كيلو لحم مفروم، بصل، ربع كوب من كلا من شوفان فين لاند مطحون، جنين القمح،و نصف كوب بسله وجزر، ملح، بصل و ثوم بودر، بابريكا، بهارات لحمة، ٢ كوب عصير طماطم ،وبصل وبقدونس مفرومين، فصين ثوم مفرومين، ماء مغلي، رشة سكر.
الخطوات لعمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح :
تخلط جميع المقادير وتعجن .
تشكل حسب الرغبة .
تسخن المقلاة ويرص كور كفتة داوود باشا ،ويسقب عليها عصير الطاطم ،وتدخل الفرن .
المقادير لعمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح التي تتكون من :
نصف كيلو لحم مفروم، بصل، ربع كوب من كلا من شوفان فين لاند مطحون، جنين القمح،و نصف كوب بسله وجزر، ملح، بصل و ثوم بودر، بابريكا، بهارات لحمة، ٢ كوب عصير طماطم ،وبصل وبقدونس مفرومين، فصين ثوم مفرومين، ماء مغلي، رشة سكر.
الخطوات لعمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح :
تخلط جميع المقادير وتعجن .
تشكل حسب الرغبة .
تسخن المقلاة ويرص كور كفتة داوود باشا ،ويسقب عليها عصير الطاطم ،وتدخل الفرن .