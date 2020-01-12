AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح

الأحد 12/يناير/2020 - 04:02 ص
طريقة عمل داوود باشا
طريقة عمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل داوود باشا بالشوفات وجنين القمح .

المقادير لعمل داوود باشا بالشوفان وجنين القمح التي تتكون من :

نصف كيلو لحم مفروم، بصل، ربع كوب من كلا من شوفان فين لاند مطحون، جنين القمح،و نصف كوب بسله وجزر، ملح، بصل و ثوم بودر، بابريكا، بهارات لحمة، ٢ كوب عصير طماطم ،وبصل وبقدونس مفرومين، فصين ثوم مفرومين، ماء مغلي، رشة سكر.

الخطوات لعمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح :

تخلط جميع المقادير وتعجن .

تشكل حسب الرغبة .

تسخن المقلاة ويرص كور كفتة داوود باشا ،ويسقب عليها عصير الطاطم ،وتدخل الفرن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

طريقة عمل كفتة الكب بالخضار مع الشيف توتا مراد..فيديو

طريقة عمل دجاج محشي أرز بالخضار والكاري

طريقة عمل شوربة الذرة مع الشيف توتا مراد .. فيديو

هنتغدى اية النهاردة؟ فتة بكفته داوود باشا وصوص الزبادي.. والحلو بطاطا بالكراميل وجوز الهند

ترشيحاتنا

لا تنقل الجراثيم.. تعرف على مميزات العملات البلاستيكية الجديدة.. فيديو

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع لاعب أسوان

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

عاجل | حقيقة توقيع عبد الله السعيد لـ الزمالك

كيف يمكن أن تنفع والديك بعد وفاتهما.. الإفتاء تكشف لك عن أمرين

الأهلي تعادل مع حصالة المجموعة | تعليق مثير من حتحوت على سقوط الاحمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل