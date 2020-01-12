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فن

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

الأحد 12/يناير/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية شهدتها قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم التي أسفرت عن مقتل سورى بحوالي 16 رصاصة من مسدس حربى كان بحوزة زوج الفنانة اللبنانية.

أكدت والدة القتيل محمد الموسى، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول لاقتحام الفيلا ليس ابنها، وإنه مقطع تمثيلي ألفوه وأخرجوه وأنتجوه مع آخرين، مطالبة بكشف ملابسات الحادث الحقيقية.

ويجرنا هذا الحديث إلى أنه ربما يوجد متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف فى الوقت نفسه.

وكانت القاضية غادة عون، أصدرت قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

من جانبه، أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان، وسوف يتم استدعاؤه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عن الضحية والتهديد باللجوء إلى القضاء الدولى خشبة استخدام نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى نفوذهما لإنهاء القضية.
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