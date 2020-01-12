AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:50 ص
برج خليفة
برج خليفة
Advertisements
عزة عاطف
سجل هطول الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق والنواحي في الإمارات العربية المتحدة أرقامًا قياسية لم يسبق لها مثيل منذ 24 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة، بعد أن نشر الصورة «حمدان بن محمد بن راشد» ولي عهد دبي.

تظهر الصورة قمة برج خليفة (أعلى برج في العالم) متصلة بالبرق وكأنها شقت طريقًا في السماء، مما أثار إعجاب ودهشة مستخدمي مواقع التواصل.

جدير بالذكر أن الأمطار سجلت أعلى نسبة في منطقة دمثة القريبة من العين بنسبة 171 ملم، وتباينت النسب بصورة قريبة على جميع المناطق الأخرى والإمارات.

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها أمس واليوم مصحوبة بالبرق والرعد على معظم مناطق الإمارات مما أدى إلى جريان السيول وامتلاء السدود في المناطق الشمالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الإمارات.. سحب منخفضة وبرق ورعد الاثنين

أمطار غزيرة في المنوفية.. سيارات شفط المياه تنتشر بالشوارع

بسبب الأمطار الغزيرة.. برك ومستنقعات فى ميادين الغربية

طقس الإمارات.. استمرار هطول الأمطار حتى الغد

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

ترشيحاتنا

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

فرص الاهلي فى التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا .. شاهد

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم.. فيديو

رغم انتقاله لـ الأهلي.. انخفاض قيمة كهربا التسويقية بنسبة 25%

السوبر الإسباني .. مواجهة نارية بين أتلتيكو والريال في ملعب الجوهرة بالسعودية

مدن المستقبل.. دلتا لاند مارك الأول من نوعه في المنوفية بتكلفة 2 مليار جنيه

AdvertisementS

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف