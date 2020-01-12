بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

سجل هطول الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق والنواحي في الإمارات العربية المتحدة أرقامًا قياسية لم يسبق لها مثيل منذ 24 عامًا.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة، بعد أن نشر الصورة «حمدان بن محمد بن راشد» ولي عهد دبي.



تظهر الصورة قمة برج خليفة (أعلى برج في العالم) متصلة بالبرق وكأنها شقت طريقًا في السماء، مما أثار إعجاب ودهشة مستخدمي مواقع التواصل.



جدير بالذكر أن الأمطار سجلت أعلى نسبة في منطقة دمثة القريبة من العين بنسبة 171 ملم، وتباينت النسب بصورة قريبة على جميع المناطق الأخرى والإمارات.



وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها أمس واليوم مصحوبة بالبرق والرعد على معظم مناطق الإمارات مما أدى إلى جريان السيول وامتلاء السدود في المناطق الشمالية.