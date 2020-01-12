نانسي عجرم تضمها لفريقها.. نسرين بوشناق تبهر لجنة تحكيم ذا فويس كيدز

شاركت الصفحة الرسمية لبرنامج mbc مصر فيديو للطفلة الصغيرة نسرين بوشناق خلال اداءه علي خشبة المسرح ببرنامج the voice kids.



ولاقى الاداء اعجاب لجنة التحكيم، وسارعت نانسي عجرم بضمها لفريقها لتميزها بطبقة صوت قوية وجيدة.



وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقي.



يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحا كبيرا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.



كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.



ويجسد أوبريت "قول يا تاريخ" ملحمة حب أطلقها فريق العمل، عبروا من خلالها عن مدى حبهم لمصر بالرغم من اختلاف جنسياتهم وصغر سنهم.