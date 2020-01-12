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حوادث

شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات

الأحد 12/يناير/2020 - 12:06 م
التسهيلات لكبار السن
التسهيلات لكبار السن فى الجوازات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
شاهد.. الخدمات المقدمة لكبار السن في مصلحة الجوازات
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