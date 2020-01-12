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فن

السيدة الأولى والأخيرة.. هشام ماجد يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 12:20 م
هشام ماجد
هشام ماجد
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مريم عزت
نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مجموعة صور له بصحبة زوجته لتهنئتها فى عيد ميلادها.

وعلق الفنان هشام ماجد على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد للسيدة الأولى.. وبإذن الله الأخيرة في حياتي.. حبيبتي يا أم البنات يا شايلاني (آه والله متصدقوش الصورة)".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وقام هشام ماجد بإلغاء خاصية التعليقات عليها.

يذكر أن كلا من هشام ماجد وشيكو ينتظران عرض مسلسلهما الجديد "اللعبة" ، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة "سكرين 2000" للمنتج أمير شوقي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
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