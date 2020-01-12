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أخبار البلد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق لتوليه مقاليد الحكم في عمان

الأحد 12/يناير/2020 - 12:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد الرئيس السيسي متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون المُثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمة العربية، متمنيًا لسلطنة عمان وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.
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