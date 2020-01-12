بسبب تحميل الركاب .. سائق يمزق جسد زميله في قليوب

طعن سائق توك توك زميله بالمطواة فى قليوب بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب اثر مشاجرة بينهما تم نقل المصاب الى المستشفى وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم والاستعلام عن حالة المصاب.





وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب اشارة من مستشفى قليوب العام بوصول " أم س" 18 سنة سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج.





وأُخطر اللواء هشام سليم، مدير المباحث، فانتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وبالفحص وسؤال المصاب إتهم المدعو " أ ط م " وشهرته " الصمدي" 15 سنة سائق توك توك بإحداث إصابته وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما للخلاف على أولوية تحميل مركبات التوك توك قيادتهما تطورت لمشاجره قام على أثرها المتهم بالتعدي بالضرب على المصاب بسلاح أبيض مطواة، محدثًا إصابته تمكن العقيد احمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم.