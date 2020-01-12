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حوادث

ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب

الأحد 12/يناير/2020 - 12:40 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بارتكاب العديد من جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية تم إعداد أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه، أول الرمل، باب شرقى" وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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