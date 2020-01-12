أرفض مقارنة نفسي بأحد.. رسالة غامضة من منه فضالي على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة "منى فضالى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة بإطلالة جديدة وكتبت عليها معلقة: "أنا لست أفضل من غيري ولكنني أمتلك قناعة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بأحد" .





وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:

-ربنا يسعدك .

-ياملاك الحسن والفتنة يتقال عليك حكايات .

-الجميلة اللي مستنية مسلسلها بفارغ الصبر .



