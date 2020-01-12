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فن

أرفض مقارنة نفسي بأحد.. رسالة غامضة من منه فضالي على إنستجرام.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "منى فضالى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة بإطلالة جديدة وكتبت عليها معلقة: "أنا لست أفضل من غيري ولكنني أمتلك قناعة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بأحد" .

وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
-ربنا يسعدك .
-ياملاك الحسن والفتنة يتقال عليك حكايات .
-الجميلة اللي مستنية مسلسلها بفارغ الصبر .

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".
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