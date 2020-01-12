أرفض مقارنة نفسي بأحد.. رسالة غامضة من منه فضالي على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة "منى فضالى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة بإطلالة جديدة وكتبت عليها معلقة: "أنا لست أفضل من غيري ولكنني أمتلك قناعة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بأحد" .
وجاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
-ربنا يسعدك .
-ياملاك الحسن والفتنة يتقال عليك حكايات .
-الجميلة اللي مستنية مسلسلها بفارغ الصبر .
يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".