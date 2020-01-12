تزوير الفيديو.. حقيقة القبض على زوج نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

خرجت العديد من وسائل الإعلام اللبنانية لتؤكد القبض على زوج المطربة نانسي عجرم بعد اكتشاف حالة التزوير في الفيديو الخاص بواقعية قتل محمد الموسى عقب اقتحامه منزل نانسي عجرم.





ونفى جيجي لامارا ، مدير أعمال نانسي عجرم ، الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام في الساعات الأولى من صباح اليوم ، حول إلقاء القبض على طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم من منزله.





وقال جيجي لامارا: " هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة ، فالطبيب فادي الهاشم في منزله مع زوجته وبناته الثلاث ، ولم يتم القبض عليه ، ولم يتم التحقيق معه أمس السبت

وأضاف : " هناك من يحاول ابتزاز نانسي عجرم وزوجها بنشر الأكاذيب " ، وطلب من وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر تلك الاخبار احتراما لأسرة نانسي وبناتها.





كانت القاضية غادة عون، قد أصدرت قرارات جديدة بشأن الحادث، طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.



