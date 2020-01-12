اعراض الإصابة بسرطان الدم .. احذر ظهور البقع الحمراء على البشرة

أعراض الإصابة بسرطان الدم، تظهر على الإنسان المصابة دون وجود ما يميزها ولكن أعراض الإصابة بسرطان الدم تبدأ بحمى أو قشعريرة، وتعب مستمر، وضعف وفقدان فى الوزن دون اتباع أي نظام، وغيرها من الأعراض التى يجب على الإنسان الإلمام ومعرفتها حتى تستطيع معالجة المرض منذ بداياته لذل ك نستعرض لكم فى سياق التقرير التالى أعراض الإصابة بسرطان الدم.





أعراض الإصابة بسرطان الدم





سرطان الدم هو سرطان الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز اللمفاوي، حيث يهاجم المرض خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى لكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم، ينتج النخاع العظمى خلايا دم بيضاء غير طبيعية ولا تعمل بشكل صحيح.





تختلف أعراض الإصابة بسرطان الدم على نوع سرطان الدم، ولكن الأعراض الشائعة تتضمن مايلي:-





-تضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الكبد أو الطحال

-من السهل النزيف أو الكدمات

-نزيف في الأنف المتكرر

-بقع حمراء صغيرة في بشرتك (نبتة)

-التعرق المفرط، وخاصة في الليل

- ألم العظام

- الحمى

- التعب المستمر

- الالتهابات المتكررة

- فقدان الوزن دون محاولة









أنواع سرطان الدم





- سرطان الدم الليمفاوي الحاد: هذا هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الدم عند الأطفال الصغار.

-سرطان الدم النقوي الحاد: هو نوع شائع من سرطان الدم. يحدث في الأطفال والبالغين.

-سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

- سرطان الدم النقوي المزمن: يصيب هذا النوع من سرطان الدم البالغين. قد يصاب الشخص المصاب بأعراض قليلة أو معدومة لعدة أشهر أو سنوات قبل الدخول في مرحلة تنمو فيها خلايا سرطان الدم بسرعة أكبر.

- توجد أنواع أخرى نادرة من سرطان الدم، بما في ذلك سرطان الدم المشعر بالخلايا، ومتلازمات خلل التنسج النخاعي واضطرابات تكاثر النخاع الشوكي.





علاج سرطان الدم





- العلاج الكيميائي هو الشكل الرئيسي لعلاج سرطان الدم، حيث يستخدم هذا العلاج الدوائي مواد كيميائية لقتل خلايا اللوكيميا.





-العلاج البيولوجي يعمل عن طريق استخدام العلاجات التي تساعد نظام المناعة لديك على التعرف على خلايا سرطان الدم ومهاجمتها.





- العلاج الموجه يستخدم العقاقير التي تهاجم نقاط ضعف معينة داخل الخلايا السرطانية الخاصة بك.





- العلاج الإشعاعي يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة إكس أو أشعة عالية الطاقة لتدمير خلايا سرطان الدم ووقف نموها، أثناء العلاج الإشعاعي ، تستلقي على طاولة بينما تتحرك آلة كبيرة من حولك ، وتوجه الإشعاع إلى نقاط دقيقة في جسمك.





قد تتلقى إشعاعات في منطقة معينة من الجسم حيث توجد مجموعة من خلايا سرطان الدم ، أو قد تتلقى إشعاعًا على كامل الجسم.





- زرع الخلايا الجذعية هو إجراء لاستبدال النخاع العظمي المريضة بنخاع العظم السليم.





ولكن قبل زرع الخلايا الجذعية ، تتلقى جرعات عالية من العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي لتدمير نخاع العظام المريضة، ثم تتلقى ضخ الخلايا الجذعية المكونة للدم والتي تساعد على إعادة بناء نخاع العظم.





كما يمكن أن تتلقى الخلايا الجذعية من متبرع.



