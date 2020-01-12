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أخبار العالم

قرينة رئيس وزراء اليابان بالحجاب في السعودية خلال زيارة للأطفال المعاقين.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 06:12 م
قرينة رئيس وزراء
قرينة رئيس وزراء اليابان في السعودية
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على صالح
زارت أكييه آبي قرينة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأحد، جمعية الأطفال المعاقين بالعاصمة السعودية، حيث كان في استقبالها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن السويلم، وأعضاء المجلس الأميرة فهدة بنت فهد، وسلمان السديري وحمد الشويعر والدكتورة ماجدة بيسار.

وظهرت قرينة رئيس الوزراء الياباني خلال زيارتها اليوم الى المملكة العربية السعودية برفقة زوجها على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، وهي تضع وشاحا على رأسها.

وتأتي الزيارة في إطار جولة لرئيس الوزراء الياباني إلى منطقة الشرق الاوسط لمدة 5 أيام، زيارة يستهلها بالرياض، تسعى من خلالها طوكيو للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

وتفقدت آبي والوفد الياباني المرافق لها، خلال جولة الأقسام والوحدات المتخصصة للجمعية اصطحبهم فيها المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، حيث اطلعت على خدمات قسمي التعليمي والطبي، والتجهيزات الحديثة التي تم إدراجها ضمن خطط الجمعية للارتقاء بجميع البرامج المقدمة للأطفال المعوقين، وفقا لـ وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأجرت قرينة رئيس الوزراء الياباني تجربة برنامج الكرسي الذي يحكي المعاناة التي يجدها المعوق في حياته اليومية.

وأشادت أكييه آبي بالعناية الفائقة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية بالأطفال ذوي الإعاقة، والتي تمثلت في الرعاية الشاملة التي تقدمها جمعية الأطفال المعوقين لمنسوبيها من أجل إعادة تأهيلهم صحيًا وتعليميا.

وأضافت «من الواضح أن ما حققته جمعية الأطفال المعوقين يضاهي ما يقدم في بلدان عدة، ونحن سعداء بهذه الزيارة التي شاهدنا من خلالها التقدم الكبير في القسمين الطبي والتعليمي، ولعل الأرقام التي اطلعنا عليها تؤكد أن العمل يقوم وفق أسس وضوابط علمية، وأتمنى أن نوفق في إبرام العديد من الاتفاقيات من أجل رفع مستوى العلاج التأهيلي للأطفال في المملكة وكذلك في اليابان».

وفي ختام الزيارة، دونت قرينة رئيس الوزراء الياباني كلمة في سجل الزيارات الرسمية للجمعية، وتلقت هدية الدكتور السويلم وهي عبارة عن لوحة فنية من إبداع أطفال الجمعية الموهوبين.
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