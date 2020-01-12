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فن

#نانسي_عجرم .. هاشتاج يتصدر تويتر بعد مقتل شاب سورى على يد زوجها

الأحد 12/يناير/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #نانسي_عجرم ، و تصدر الهاشتاج المرتبة الأولى فى مصر ، عقب الأحداث المتتالية بسبب أزمتها الأخيرة .

وجائت التغريدات كالتالى :
-قضية قتل شاب سوري في فيلا #نانسي_عجرم تدخل المحكمة الدولية ،8 محاميا يتطوعون لصالح عائلة القتيل.
-الله يديم الحب بينكم ويحفظكم ويحميكم ويخليكم لبعض و يحفظلكم بناتكم ميلا وايلا وليا ،#نانسي_عجرم.
-اتوقع أن الموضوع مكيده ضد عائلة #نانسي_عجرم و الضحية #محمد_الموسى ،و كل ما ذكر في التحقيقات يؤكد التهم على زوجها ،نسأل الله السلامه .
-مع احترامي لكل الشعوب العربية، يلي صار ب بيت الفنانة #نانسي_عجرم ما كان حدا منكم فيه لتتفلسفوا وتكبوا فهم. كلن صاروا يحاكموا على ال social media ، ومن ناحية ثانية شو كان عم يساوي ب نص الليل ملتم ومتسلل ب بيت نانسي عم يشوي كستناء مثلًا.

ويذكر أن الفانة نانسى عجرم عاصرت أزمة إقتحام شقتها من قبل شاب سورى الجنسية وأطلق عليه زوجه الرصاص ،وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا حول نانسي عجرم وأسرتها، بسبب تداول أقاويل تفيد بأن هذا الشاب السوري يعمل لدى نانسي عجرم، وأنه ليس لصًا.

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