حفل زفاف محمد بكري على آية الألفي .. صور

قدّمت أسرة "صدى البلد"، أجمل التهاني القلبية لزفاف الإعلامى محمد بكرى على عروسه المهندسة آية الألفي ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.



وأحيا الحفل عدد من النجوم حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط حضور كبير من نجوم المجتمع والإعلاميين، والأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.



وأقيم الحفل وسط حالة من الفرح والسرور، ويتمنى "صدى البلد" لـ"محمد و" آيه" حياة سعيدة، وطار العروسان لجزيرة بالى الإندونيسية سويًا لقضاء شهر العسل.



ويشارك "صدى البلد" بنشر صور حفل الزفاف مجانًا، مُتمنيًا للعروسين حياة زوجية سعيدة.