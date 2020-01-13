AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تشبه الإنفلوانزا وتؤدي لتساقط الشعر.. تعرف على أعراض نقص هذا الفيتامين في الجسم

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:01 ص
اعراض نقص فيتامين
اعراض نقص فيتامين D في الجسم
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر نقص فيتامين D ليس من الأمور الجيدة في الجسم، فهو له دور فعال في عديد من الجوانب الصحية والنفسية، وعلامات نقص هذا الفيتامين ف الجسم تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، نشر موقع "health line" أبرز الأعراض الأخرى لنقص فيتامين D في الجسم، وتشمل:

يصبح الجسم أكثر عرضةً للإصابة بالعدوى الفيروسية، نظرًا لدوره الفعال في تقوية جهاز المناعة في الجسم، ونقصان معدله يؤثر سلبًا على وظيفة الجهاز المناعي.

الشعور بأن الجسم متعب بشكل مستمر، ويعود السبب في ذلك لانخفاض مستويات هذا الفيتامين في الدم.

إن نقص معدل هذا الفيتامين في الدم، يسهم بشكل كبير في التسبب بآلام مزمنة في العظام وخاصةً ألم في منطقة الظهر.

الإصابة بالاكتئاب واحدة من أعراض نقص فيتامين D وتناول المكملات الغذائية يساعد في تحسين المزاج.

عدم شفاء الجروح بسرعة بعد العمليات الجراحية أو بعد الإصابة بجرح ما هو أحد أعراض نقص فيتامين D.

عدم قدرة الجسم على امتصاص عنصر الكالسيوم الذي يساعد على حماية العظام من الإصابة باستقلاب العظام، الذي ينتج عنه ارتفاع في معدل الإصابة بكسور في العظام، وتصيب هذه الحالة بشكل أكبر النساء دونًا عن غيرهن.

تتعرض النساء بشكل أكبر لمشكلة تساقط الشعر نتيجة انخفاض مستوى هذا الفيتامين في الجسم، وتؤثر سلبًا على معدل نمو الشعر أيضًا.

الشعور بآلام شديدة في العضلات نتيجة نقص مستوى هذا الفيتامين في الجسم، لتأثيره السلبي على مستقبلات الخلايا العصبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقص فيتامين د .. الأعراض والعلاج

الفاصوليا الخضرا مش بس أكلة حلوة.. علاج فعال لـ 8 أمراض أبرزها القلب والسرطان .. وتحمي من تشوهات الأجنة .. واكتشف الممنوعين من تناولها

أبرزها الإصابة بـ العمى.. تعرف على أضرار نقص فيتامين A في الجسم

نقص فيتامين «د» .. الأعراض والعلاج

احذر .. 7 مخاطر لنقص فيتامين د في الجسم

خطير جدا| احذر نقص فيتامين أ في الجسم لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

رضا عبد العال لـ صدى البلد: كهربا صفقة خسرانة ومش هيفارق دكة الاحتياطي مع الأهلي

أول لقاء بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان هيثم بن طارق.. صور

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. فيديو وصور

أول تعليق من اتحاد الكرة على هروب حمادة صدقي من الهلال السوداني

بفستان أسود أنيق.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد