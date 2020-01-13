تشبه الإنفلوانزا وتؤدي لتساقط الشعر.. تعرف على أعراض نقص هذا الفيتامين في الجسم

يعتبر نقص فيتامين D ليس من الأمور الجيدة في الجسم، فهو له دور فعال في عديد من الجوانب الصحية والنفسية، وعلامات نقص هذا الفيتامين ف الجسم تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، نشر موقع "health line" أبرز الأعراض الأخرى لنقص فيتامين D في الجسم، وتشمل:



يصبح الجسم أكثر عرضةً للإصابة بالعدوى الفيروسية، نظرًا لدوره الفعال في تقوية جهاز المناعة في الجسم، ونقصان معدله يؤثر سلبًا على وظيفة الجهاز المناعي.



الشعور بأن الجسم متعب بشكل مستمر، ويعود السبب في ذلك لانخفاض مستويات هذا الفيتامين في الدم.



إن نقص معدل هذا الفيتامين في الدم، يسهم بشكل كبير في التسبب بآلام مزمنة في العظام وخاصةً ألم في منطقة الظهر.



الإصابة بالاكتئاب واحدة من أعراض نقص فيتامين D وتناول المكملات الغذائية يساعد في تحسين المزاج.



عدم شفاء الجروح بسرعة بعد العمليات الجراحية أو بعد الإصابة بجرح ما هو أحد أعراض نقص فيتامين D.



عدم قدرة الجسم على امتصاص عنصر الكالسيوم الذي يساعد على حماية العظام من الإصابة باستقلاب العظام، الذي ينتج عنه ارتفاع في معدل الإصابة بكسور في العظام، وتصيب هذه الحالة بشكل أكبر النساء دونًا عن غيرهن.



تتعرض النساء بشكل أكبر لمشكلة تساقط الشعر نتيجة انخفاض مستوى هذا الفيتامين في الجسم، وتؤثر سلبًا على معدل نمو الشعر أيضًا.



الشعور بآلام شديدة في العضلات نتيجة نقص مستوى هذا الفيتامين في الجسم، لتأثيره السلبي على مستقبلات الخلايا العصبية.

