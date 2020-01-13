أخبار التوك شو..أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران.. خطة أردوغان لابتزاز مصر..الإقامة بـ100 دولار

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:



أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران | شاهد

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الاستقبال المهين الذي وجده تميم بن حمد أمير قطر أثناء زيارته لطهران، لإنقاذها بعدما انقلب عليها العالم إثر تسببها في إسقاط طائرة مدنية أوكرانية في طهران.



شاهد.. حركات جنونية من تميم فى إيران.. وتعليق ساخر من أحمد موسي

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتميم بن حمد أمير قطر، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة الإيرانية طهران.



رئيس مجلس النواب الليبي: هناك دولا رفضت محاولات بيع ليبيا ودافعوا عنها..فيديو

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن هناك بعض الدول في مقدمتها مصر والسعودية والإمارات دافعوا عن ليبيا ورفضت لكل محاولة لبيع لهذا الوطن وقدموا كل السبل للدفاع عنه .



أحمد موسى يهدي تكريمه كـ أفضل إعلامي لـ إدارة قنوات صدى البلد.. شاهد

كرّم حزب مستقبل وطن الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، كأفضل إعلامى متميز، وذلك خلال الحفل الذي نظمه الحزب مساء أمس لتكريم المبدعين والمتميزين في كافة المجالات لعام 2019.



الإقامة بـ100 دولار.. تعرف على خطة أردوغان لابتزاز مصر.. فيديو

قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا خانوا شباب الجماعة في أسطنبول.



أماني الخياط تفضح قيادات الإخوان وتكشف عن رأس مثلث الجماعة الإرهابية في الخارج

كشفت الإعلامية أماني الخياط عن رأس المثلث لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وهو مدحت الحداد في تركيا، موضحة أن إبراهيم منير وعزام التميمي هما الطرف الأساسي في بريطانيا.