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أخبار البلد

لو كارت شحن عداد الكهرباء ضاع.. خطوات الحصول عليه فى 24 ساعة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات، التى يجب اتباعها فى حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع؛ خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت، لذلك أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك خطوات يجب اتباعها عند فقدان كارت الشحن.

وحرصا من موقع صدى البلد على تقديم تلك الخدمات لقرائه نوضح تلك الخطوات 

1-يجب على المواطن المقيم فى الوحدة التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2- التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية أو عقد إيجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد فى نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التى كانت فى الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففى هذة الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.

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