رجال الأعمال وجمعية اتصال توقعان بروتوكولا لتعزيز التحول الرقمي لشركات الأعضاء

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مع جمعية "اتصال"، بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات أعضاء الجمعية.





وقع الاتفاق عن جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، والمهندس حازم الطحاوى عن جمعية اتصال.





وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا نستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتى تزيد من معدلات الإنتاجية.





وأضاف أن زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى تعد مؤشرًا مهمًا على عمليات التشغيل وزيادة الإنتاجية وبالتالى، نحتاج خلال الفترة المقبلة إلي تعزيز مفهوم التحول الرقمى فى جميع القطاعات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد.





من جانبه،قال المهندس حازم الطحاوى رئيس جمعية إتصال،إننا على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تخدم شركات أعضاء الجمعية وتزيد من فرص التشغيل.





وأكد أننا ماضون فى دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والذي يقضي على البيروقراطية ويؤهل المناخ العام لجذب استثمارات جديدة لمصر، ويزيد من فرص نمو المشروعات القائمة.



