ثقافة القاهرة تناقش مؤلفات بيرم التونسي



نظم بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة رسم بالرمل الملون، كما ناقشت مكتبة sos قصة "الوزير الحكيم" بقلم سلوى مطاوع، بجانب ورشة رسم وتلوين.



أعد بيت ثقافة دار الإشارة ورشة لعمل برواز للصور بدار زمان الخير للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استكمل بيت ثقافة المدفعية ورشة تعليم الرسم على القماش حيث تمت طباعة التصميم على القماش وتعلم كيفية وضع بطانة لونية باستخدام الفرشاه.

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث ناقشت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب "النانو تكنولوجى" تأليف د. عبد الباسط الجمل، كما عقد قصر ثقافة المطرية اللقاء الأسبوعي الذى تضمن أمسية شعرية عامة، أدارها الشاعر وحيد الدهشان، بحضور الشاعر الكبير خالد الطبلاوي، تحدث فيها عن إبداعاته وفن الأغاز الشعرية والشعر الراقي، وتفاعل معه الحضور من خلال الأسئلة والمداخلات، بجانب ورشة عمل برواز من الفوم جليتر.أقامت مكتبة الأسرة بألماظة معرض كتب أطفال بمناسبة إجازة نصف العام، وفى بيت ثقافة المرج أقيم معرض كتب عن صفية زغلول، بينما نفذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية مسابقة ثقافية عن سلسلة سؤال وجواب " أين" لتنمية المعارف العلمية والمعلومات العامة التثقيفية لدى الأطفال.نظمت مكتبة الطفل ببيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة مسابقة ثقافية للأطفال، أما مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام أعدت مسابقة في المعلومات العامة، كما ناقشت المكتبة العامة كتاب "بيرم وحياة الناس" لبيرم التونسي.أعد قصر ثقافة المستقبل ورشة إعادة تدوير من الكرتون لعمل أشكال فنية مختلفة مع أطفال حضانة نور الإسلام، وقدمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية لتقديم رسوم طبيعة صامتة، بجانب ورشة فوتوشوب.أقام قصر ثقافة عين حلوان نشاط الطفل لعمل مقلمة من كرتون علبة المنديل، بينما ناقش قصر ثقافة حلوان كتاب "حديثي مع ابنتي" للمؤلف إيزابيل ليتل، بالإضافة إلى معرض كتب تاريخية بمكتبة الطفل، بجانب ورشة رسم حر لموضوعات مختلفة.عقدت مكتبة طفل المعادى ورشة حكى بعنوان "صلة الرحم" تناولت حث الرواد على صلة الرحم التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى، وقصة حكاية "ريشة والوفاء" لأطفال حضانة كابري، بالإضافة إلى ورشة فوم وزراير.