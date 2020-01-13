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تعليم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها غدا

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:00 م
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
يستأنف طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي غدا الثلاثاء 14 يناير 2020 ، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2019/2020 .

ومن المقرر أن يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي مادتي الاحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب ادبي ، و يبدأ زمن الامتحان بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي من 9: 11 صباحا ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيؤدوا الامتحانات غدا بشكل إلكتروني عبر التابلت.

أما بالنسبة لطلاب الصف الاول الثانوي ، فمن المقرر أن يمتحنوا غدا الثلاثاء 14 يناير 2020 امتحان الاحياء ، ويبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الاول الثانوي يؤدوا امتحاناتهم بشكل ورقي خلال شهر يناير.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، مواصفات الامتحانات التي سيمتحنها غدا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي :

فبالنسبة لطلاب اولى ثانوي ، تتمثل يتكون امتحان الأحياء من 20 سؤالًا اختيار من متعدد .

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي ، تتمثل فيتكون امتحان الاحياء من 30 سؤالًا اختيار من متعدد ، كما يتكون امتحان الفلسفة والمنطق من 30 سؤالًا اختيار من متعدد
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