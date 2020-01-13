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الكهرباء: وقف تحصيل رسوم النظافة أول يوليو.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:37 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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هاني حسين
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم وقف تحصيل بند ورسوم النظافة من فواتير الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير الكهرباء يسعى إلى أن تكون الرسوم المتواجدة على فاتورة الكهرباء تخص الكهرباء فقط.

وتابع أيمن حمزة، "كان يتم تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء منذ أكثر من عامين، ورفع تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء كان طلب من نواب البرلمان".

وأوضح أيمن حمزة "كنا نقوم بتحصيل بند النظافة لصالح وزارة التنمية المحلية ولا تدخل رسوم النظافة في خزانة وزارة الكهرباء".
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