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مرأة

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:01 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
تردد الكثير من الأقاويل حول مخاطر الميكروويف، انه يسبب السرطان، ويعمل على فساد الطعام، ونشرت المواقع الاجنبية، عدة دراسات تثبت خطورة الميكروييف على صحة الإنسان.

ولكن كشف الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق، حقيقة خطورة استخدام الميكروويف، وانه يسبب السرطان.

وحرص الدكتور هاني الناظر على توقف الشائعات المنتشرة حول هذا الموضوع وذلك بالرد على سؤال المتابعين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب قائلًا "كلام غير علمي وغير صحيح".
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هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

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