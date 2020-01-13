الترجي التونسي يتوعد أنيس البدري قاهر الأهلي.. تعرف على السبب

أصدر نادي الترجي التونسي مساء اليوم الإثنين بيانا شديد اللهجة توعد فيه لاعبه أنيس البدري الذي سافر اليوم إلى السعودية لإتمام تعاقده مع اتحاد جدة دون موافقة فريقه.





وقال الترجي في بيانه: "يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي بخصوص اللاعب أنيس البدري، الأول بـ 200 ألف دولار والثاني بـ 500 دولار، وهو مبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي".





وبيّن أن "ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها بعد التفريط في لاعبيها"، كانت من أسباب رفع العرضين.





وتابع البيان: "هذا ويعتبر الترجي الرياضي التونسي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إدن الهيئة المديرة وموافقتها يعتبر خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين".



