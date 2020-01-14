القرفة مش مجرد مشروب .. تعرف على سر استخدام الهنود لها فى أشهر الأطباق .. و 15 فائدة يحصل عليها الجسم عند تناولها باللبن

- سر استخدام القرفة في الأكلات الهندي

- 15 فائدة للقرفة باللبن أبرزها علاج اللثة وحصوات الكلى



يشتهر الشعب الهندي بعشقه للتوابل والنباتات الطبيعية ويحترفون علم الطب البديل والعلاج بالطبيعة ومن بين الأعشاب التى يستخدمها الكثير من الهنود فى إعداد طعامهم هي القرفة.



تمتلك القرفة الكثير من الخصائص التي تجعلها مادة فعالة فى إنقاص الوزن وحرق الدهون فضلا عن قدرتها على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية الأخرى .



نعرض فى هذا التقرير اهم المعلومات التى لا يعرفها كثيرون عن القرفة وفوائدها الصحية.



وذكر موقع " boldsky" أن أفضل طريقة لاستخدام القرفة فى إنقاص الوزن دون الشعور بمذاقها هي إضافتها كنوع من التوابل على الطعام حيث أن طعمها يتغير تماما ولا نحتاج لإضافة السكر لتحليتها ولا نحتاج لجهد اضافي لاعدادها بعد الطعام ويمكن تطبيقها بسهولة وتعطي مذاق رائع للطعام فضلا عن فوائدها الصحية ، وهذا سر استخدام الهنود لها فى أطباقهم.



أفضل الأطباق التي يمكن استخدام القرفة أثناء طهيها وتكسب الطعام مذاق أكثر من رائع، هي: الحلويات واللحوم والأطباق الحارة.



فوائد القرفة باللبن

القرفة باللبن من المشروبات الدافئة التي لا يعرف الكثير من الأشخاص مدى قيمتها الغذائية والصحية، حيث تتمتع القرفة باللبن باحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.



كشف الدكتور محسن النادي استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول القرفة باللبن.

يساهم في حماية القلب من الإصابة بالعديد من الأمراض

- يحمى الجسم من الإصابة بالجفاف

- يعالج اضطرابات النوم

- يقلل التهابات اللثة

- يقي من الإصابة بهشاشة العظام

- يخفض ضغط الدم المرتفع

- ينظم مستوى السكر في الدم

- يساعد على حرق الدهون في الجسم

- يقضي على حصى الكلى.

- يقي من الإصابة بسرطان القولون والثدي.

- يعالج تشنجات العضلات

- يعالج البرد للأشخاص الذين يعانون من الشعور المستمر ببرود الأطراف

- ينظم الدورة الشهرية

- يقلل نسبة الكولسترول الضار في الجسم

- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

- يساهم في تدفئة الجسم