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اقتصاد

التخطيط: نسبة مشاركة المرأة في الحكومات الإفريقية 22 %

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة في أفريقيا أصبحت تمثل واحدة من كل ٤ برلمانين، موضحة أن زيادة نسبة المشاركة النسائية الأفريقية كوزيرة بنسبة ٢٢٪ مقارنة بـ ٤٪ في ١٩٨٠.

أضافت في تصريحات لها أن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برعاية مجلس الوزراء، المقدم من مصر لأشقائها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث يمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة الأفريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، موضحة أن البرنامج يأتي ضمن ثمار الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة، باعتباره جزء من مبادرة سيادة الرئيس لتجاوز المعالم المتحققة بشأن تمكين المرأة في الدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الهدف من البرنامج يتمثل في تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.
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