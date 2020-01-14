بدون ضرب .. احصلي على كوب من فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

تشعر العديد من ربات المنزل بضيق الوقت الذي يجعلها تتنازل عن عمل فوم النسكافية وتتناولها سريعا، فإذا كنت من عشاق فوم النسكافية وتواجهى الكثير من ضيق الوقت عليك باتباع بعض الخطوات البسيطة التالية، يمكن أن نحضر كوب النسكافيه بمقدار كبير من الفوم، باستخدام أدوات سهلة وبسيطة ومتواجدة في مطبخنا، وفقا لما قدمه الشيف الشربيني.



الأدوات

¼ كوب ماء

ملعقتان نكسافيه

سكر حسب الرغبة

برطمان أو زجاجة بلاستيكية



طريقة التحضير:

توضع معلقتا النسكافيه والسكر داخل البرطمان أو الزجاجة البلاستيكية.



إضافة الماء الخليط.

يغلق البرطمان أو الزجاجة ويتم رجها لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كريمي.

يتم تفريغ الخليط بكوب زجاجي ويوضع عليه اللبن والماء الساخن ويقلب جيدًا.​