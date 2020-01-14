بعثة منتخب مصر لكرة اليد تتوجه لتونس للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

تغادر بعثة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد القاهرة في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء متوجهه إلى تونس للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها تونس خلال الفترة من 15 إلى 26 من يناير الجاري بمشاركة 16 دولة بعد إنسحاب السنغال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان أواخر الصيف المقبل .



يترأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد وعضو مجلس الإدارة وعلا السيد رئيس لجنة الفرق القومية بإتحاد اليد ومعه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأسباني باروندو جارسيا وهاني الفخراني وحسين زكي مدربان للمنتخب الأول ونور أبوزيد مديرا إداريا والدكتور محمد شوقي طبيبا ومحمد إمام لتحليل الأداء الفني والأسباني رودريجيز مدربا لحراس المرمي ومواطنه أنطونيو مخططا للأحمال واللياقة البدنية.



بالإضافة إلى 21 لاعبا بدلا من 20 بعدما أصر الجهاز الفني وأحمد الأحمر قائد الفريق بعدم إستبعاد أي لاعب حرصا على لُحمة الفريق وهم : كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد علي لحراسة المرمى.



ومحمد سند وأكرم يسري في مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيي خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد هشام وأحمد خيري وسيف الدرع في مركز صانع الألعاب.



وعلي زين وحسن قداح وسيف الدرع في مركز الظهير الأيسر وأحمد مؤمن وعمر بكار في مركز الجناح الأيسر وخمسة لاعبين في مركز الدائرة هم إبراهيم المصري ورسام نوار وممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد.



ووضعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الأولي مع منتخبات كونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا .



ويلعب منتخب مصر مباراته الأولي بعد غد الخميس أمام منتخب غينيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ولن تذاع المباراة علي الهواء مباشرة بينما نجح التليفيزيون التونسي في إذاعة مباريات فريقه حصريا فقط .



وتضم المجموعة الثانية كل من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا . فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس والرأس الأخضر والكاميرون وكوت ديفوار.



أما المجموعة الرابعة فكانت تضم خمسة منتخبات قبل أن تنسحب السنغال وهو الجزائر والمغرب وكونغو برازافيل وزامبيا.